NASDAQ Composite Index-Papier Dixie Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dixie Group von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Dixie Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dixie Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Dixie Group-Aktie bei 1,02 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Dixie Group-Aktie investiert hat, hat nun 98,039 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.12.2023 87,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,89 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,75 Prozent.

Der Dixie Group-Wert an der Börse wurde auf 13,12 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at