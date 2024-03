NASDAQ Composite Index-Papier Ebix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ebix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.03.2014 wurden Ebix-Anteile an der Börse NASO gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,72 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ebix-Aktie investiert hat, hat nun 598,086 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ebix-Aktien wären am 08.03.2024 478,47 USD wert, da der Schlussstand 0,80 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 95,22 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ebix bezifferte sich zuletzt auf 24,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at