NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Electronic Arts-Aktien verdienen können.

Das Electronic Arts-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 119,53 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Electronic Arts-Aktie investierten, hätten nun 0,837 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Electronic Arts-Anteile wären am 21.08.2024 125,28 USD wert, da der Schlussstand 149,75 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 125,28 USD entspricht einer Performance von +25,28 Prozent.

Insgesamt war Electronic Arts zuletzt 39,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at