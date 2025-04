Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schließt weit in der Verlustzone

Heute nahmen die Börsianer in New York Reißaus.

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 4,19 Prozent leichter bei 18 343,57 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 2,71 Prozent auf 18 626,11 Punkte an der Kurstafel, nach 19 145,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17 794,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 710,58 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 9,37 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.03.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19 430,95 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 10.01.2025, mit 20 847,58 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.04.2024, den Wert von 18 011,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Minus von 12,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PayPal (+ 5,11 Prozent auf 54,13 EUR), Electronic Arts (+ 2,06 Prozent auf 139,39 USD), Exelon (+ 1,85 Prozent auf 45,12 USD), O Reilly Automotive (+ 1,85 Prozent auf 1 373,36 USD) und JDcom (+ 1,44 Prozent auf 35,58 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Microchip Technology (-13,56 Prozent auf 38,81 USD), Marvell Technology (-13,27 Prozent auf 52,87 USD), Warner Bros Discovery (-12,53 Prozent auf 8,10 USD), ON Semiconductor (-11,02 Prozent auf 34,88 USD) und NXP Semiconductors (-10,91 Prozent auf 165,59 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 108 350 458 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,720 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at