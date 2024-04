NASDAQ Composite Index-Papier Emmis Communications A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emmis Communications A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Emmis Communications A gewesen.

Das Emmis Communications A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NASO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 717,472 Emmis Communications A-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.03.2024 gerechnet (4,81 USD), wäre das Investment nun 17 881,04 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 78,81 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at