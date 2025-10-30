NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fifth Third Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Fifth Third Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fifth Third Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,307 Fifth Third Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179,89 USD, da sich der Wert eines Fifth Third Bancorp-Papiers am 29.10.2025 auf 41,77 USD belief. Mit einer Performance von +79,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Fifth Third Bancorp betrug jüngst 27,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at