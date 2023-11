NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine First Community Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die First Community Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 37,12 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 269,397 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers auf 34,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 234,91 USD wert. Das entspricht einem Minus von 7,65 Prozent.

Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 644,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at