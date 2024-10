NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 15.10.2019 wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag bei 13,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 755,287 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 49,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 341,39 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 273,41 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at