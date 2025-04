Optimismus in New York: NASDAQ Composite beendet die Freitagssitzung im Plus

So bewegte sich der NASDAQ Composite schlussendlich.

Zum Handelsschluss sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,06 Prozent auf 16 724,46 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,176 Prozent auf 16 358,53 Punkte an der Kurstafel, nach 16 387,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 228,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 753,41 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 11,66 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.03.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 17 436,10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 161,63 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 11.04.2024, bei 16 442,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 sank der Index bereits um 13,26 Prozent. Bei 20 118,61 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nektar Therapeutics (+ 23,76 Prozent auf 0,62 USD), Dorel Industries (+ 12,50 Prozent auf 1,17 USD), Cerus (+ 11,29 Prozent auf 1,38 USD), Strategy (+ 10,15 Prozent auf 299,98 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 10,12 Prozent auf 53,87 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil SMC (-4,15 Prozent auf 311,00 USD), AXT (-4,13 Prozent auf 1,16 USD), Consumer Portfolio Services (-3,94 Prozent auf 8,29 USD), Donegal Group B (-3,80 Prozent auf 15,44 USD) und ADTRAN (-3,54 Prozent auf 6,59 EUR).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 74 944 108 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,629 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,38 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent an der Spitze im Index.

