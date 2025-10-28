Inter Parfums Aktie

WKN: 883617 / ISIN: US4583341098

Langfristige Investition 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Inter Parfums-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.10.2022 wurde das Inter Parfums-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Inter Parfums-Anteile bei 81,19 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,232 Inter Parfums-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers auf 95,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,22 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 118,22 USD entspricht einer Performance von +18,22 Prozent.

Zuletzt verbuchte Inter Parfums einen Börsenwert von 3,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

