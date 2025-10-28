Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Langfristige Investition
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren verdient
Am 28.10.2022 wurde das Inter Parfums-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Inter Parfums-Anteile bei 81,19 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,232 Inter Parfums-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers auf 95,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,22 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 118,22 USD entspricht einer Performance von +18,22 Prozent.
Zuletzt verbuchte Inter Parfums einen Börsenwert von 3,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inter Parfums Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Inter Parfums Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Inter Parfums Inc.
|89,41
|-2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.