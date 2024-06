NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in KLA-Tencor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der KLA-Tencor-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 464,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,151 KLA-Tencor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der KLA-Tencor-Aktie auf 863,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 857,02 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 85,70 Prozent.

Zuletzt ergab sich für KLA-Tencor eine Börsenbewertung in Höhe von 114,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at