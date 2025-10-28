Manhattan Associates Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Manhattan Associates von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 120,31 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hat, hat nun 0,831 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 188,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,47 Prozent erhöht.
Alle Manhattan Associates-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
