NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MarketAxess-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich MarketAxess-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess am 05.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 2,88 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die MarketAxess-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,86 Prozent vergrößert. Insgesamt wurde entschieden 109,66 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 3,51 Prozent.

MarketAxess- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging die MarketAxess-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 196,42 USD aus dem Geschäft. Das MarketAxess-Papier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 0,98 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,00 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und MarketAxess-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der MarketAxess-Aktienkurs via NASDAQ 56,21 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -55,63 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

MarketAxess- Dividendenaussichten

Für 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,98 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 1,52 Prozent bedeuten.

MarketAxess-Fundamentaldaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens MarketAxess beläuft sich aktuell auf 7,556 Mrd. USD. Das MarketAxess-KGV beträgt aktuell 42,73. 2023 setzte MarketAxess 750,900 Mio. USD um und erzielte ein EPS von 6,87 USD.

Redaktion finanzen.at