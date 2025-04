Schwacher Handel: NASDAQ Composite-Anleger ergreifen die Flucht

Am Donnerstag verliert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 5,21 Prozent auf 16 684,55 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 4,60 Prozent leichter bei 16 790,53 Punkten, nach 17 601,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 16 889,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 571,50 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.03.2025, stand der NASDAQ Composite bei 18 350,19 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 03.01.2025, den Stand von 19 621,68 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 03.04.2024, einen Wert von 16 277,46 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gab der Index bereits um 13,47 Prozent nach. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 118,61 Punkten. Bei 16 571,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 4,00 Prozent auf 1,30 USD), Nortech Systems (+ 2,89 Prozent auf 9,27 USD), MarketAxess (+ 2,75 Prozent auf 216,62 USD), Donegal Group B (+ 2,10 Prozent auf 17,00 USD) und EZCORP (+ 2,09 Prozent auf 15,64 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Forward Air (-25,22 Prozent auf 15,51 USD), Patterson-UTI Energy (-17,52 Prozent auf 7,06 USD), Microchip Technology (-17,47 Prozent auf 40,38 USD), inTest (-17,33 Prozent auf 6,20 USD) und American Eagle Outfitters (-17,23 Prozent auf 10,47 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 39 082 700 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,060 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert mit 4,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

