NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Neogen-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 30.10.2020 wurde die Neogen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Neogen-Papier bei 34,87 USD. Bei einem Neogen-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,678 Neogen-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 6,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 82,13 Prozent vermindert.

Insgesamt war Neogen zuletzt 1,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at