NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in NetApp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.11.2020 wurden NetApp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 51,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 19,272 NetApp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2023 gerechnet (77,52 USD), wäre die Investition nun 1 493,93 USD wert. Das entspricht einem Plus von 49,39 Prozent.

Alle NetApp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at