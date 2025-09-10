Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|NASDAQ Composite-Performance
|
10.09.2025 22:34:43
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite klettert zum Ende des Mittwochshandels
Letztendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 21 886,06 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,462 Prozent auf 21 980,60 Punkte an der Kurstafel, nach 21 879,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 000,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 810,84 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,366 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 450,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 714,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 025,88 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,51 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 22 000,97 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Oracle (+ 35,95 Prozent auf 328,33 USD), Daktronics (+ 20,37 Prozent auf 20,98 USD), Astronics (+ 14,65 Prozent auf 43,90 USD), Methode Electronics (+ 12,16 Prozent auf 8,30 USD) und AXT (+ 10,53 Prozent auf 3,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Synopsys (-35,84 Prozent auf 387,78 USD), Americas Car-Mart (-8,70 Prozent auf 34,38 USD), Cerus (-8,53 Prozent auf 1,18 USD), Inter Parfums (-6,94 Prozent auf 107,91 USD) und Geron (-5,15 Prozent auf 1,29 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 54 216 072 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,498 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,98 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
|15:31
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Alliance Resource Partners LP
|22,73
|0,84%
|America's Car-Mart Inc.
|34,38
|-8,70%
|Astronics Corp.
|32,64
|-0,37%
|AXT Inc.
|2,57
|0,39%
|Cerus Corp.
|1,09
|0,37%
|Daktronics Inc.
|15,13
|1,41%
|Geron Corp.
|1,17
|0,78%
|Inter Parfums Inc.
|107,91
|-6,94%
|Methode Electronics Inc.
|6,50
|4,84%
|NetApp Inc.
|104,82
|0,19%
|NVIDIA Corp.
|151,28
|3,97%
|Oracle Corp.
|278,45
|35,10%
|Synopsys Inc.
|334,10
|-35,40%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|21,40
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 886,06
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX gehen etwas tiefer aus dem Handel -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex haben am Mittwoch abgegeben. An der Wall Street waren unterschiedliche Vorzeichen zu beobachten. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.