NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite klettert zum Ende des Mittwochshandels

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 21 886,06 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,462 Prozent auf 21 980,60 Punkte an der Kurstafel, nach 21 879,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 000,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 810,84 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,366 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 450,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 714,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 025,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,51 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 22 000,97 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Oracle (+ 35,95 Prozent auf 328,33 USD), Daktronics (+ 20,37 Prozent auf 20,98 USD), Astronics (+ 14,65 Prozent auf 43,90 USD), Methode Electronics (+ 12,16 Prozent auf 8,30 USD) und AXT (+ 10,53 Prozent auf 3,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Synopsys (-35,84 Prozent auf 387,78 USD), Americas Car-Mart (-8,70 Prozent auf 34,38 USD), Cerus (-8,53 Prozent auf 1,18 USD), Inter Parfums (-6,94 Prozent auf 107,91 USD) und Geron (-5,15 Prozent auf 1,29 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 54 216 072 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,498 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,98 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

