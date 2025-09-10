Geron Aktie

Geron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
NASDAQ Composite-Performance 10.09.2025 22:34:43

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite klettert zum Ende des Mittwochshandels

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite klettert zum Ende des Mittwochshandels

So performte der NASDAQ Composite am Mittwoch schlussendlich.

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 21 886,06 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,462 Prozent auf 21 980,60 Punkte an der Kurstafel, nach 21 879,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 000,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 810,84 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,366 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 450,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 714,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 025,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,51 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 22 000,97 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Oracle (+ 35,95 Prozent auf 328,33 USD), Daktronics (+ 20,37 Prozent auf 20,98 USD), Astronics (+ 14,65 Prozent auf 43,90 USD), Methode Electronics (+ 12,16 Prozent auf 8,30 USD) und AXT (+ 10,53 Prozent auf 3,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Synopsys (-35,84 Prozent auf 387,78 USD), Americas Car-Mart (-8,70 Prozent auf 34,38 USD), Cerus (-8,53 Prozent auf 1,18 USD), Inter Parfums (-6,94 Prozent auf 107,91 USD) und Geron (-5,15 Prozent auf 1,29 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 54 216 072 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,498 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,98 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen

15:31 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:29 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06:51 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 Oracle Buy UBS AG
09.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alliance Resource Partners LP 22,73 0,84% Alliance Resource Partners LP
America's Car-Mart Inc. 34,38 -8,70% America's Car-Mart Inc.
Astronics Corp. 32,64 -0,37% Astronics Corp.
AXT Inc. 2,57 0,39% AXT Inc.
Cerus Corp. 1,09 0,37% Cerus Corp.
Daktronics Inc. 15,13 1,41% Daktronics Inc.
Geron Corp. 1,17 0,78% Geron Corp.
Inter Parfums Inc. 107,91 -6,94% Inter Parfums Inc.
Methode Electronics Inc. 6,50 4,84% Methode Electronics Inc.
NetApp Inc. 104,82 0,19% NetApp Inc.
NVIDIA Corp. 151,28 3,97% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 278,45 35,10% Oracle Corp.
Synopsys Inc. 334,10 -35,40% Synopsys Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 21,40 0,00% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 886,06 0,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX gehen etwas tiefer aus dem Handel -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex haben am Mittwoch abgegeben. An der Wall Street waren unterschiedliche Vorzeichen zu beobachten. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen