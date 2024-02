NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nissan Motor-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Nissan Motor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Nissan Motor-Anteile betrug an diesem Tag 537,80 JPY. Wer vor 1 Jahr 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hat, hat nun 0,186 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,28 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 20.02.2024 auf 566,20 JPY belief. Das entspricht einem Anstieg um 5,28 Prozent.

Am Markt war Nissan Motor jüngst 2,11 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at