Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Nissan Motor-Performance im Blick
|
01.10.2025 10:05:26
NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse TOKIO Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Nissan Motor-Papier an diesem Tag 409,70 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in das Nissan Motor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,408 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2025 auf 363,80 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 879,67 JPY wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,20 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Nissan Motor zuletzt 1,26 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
10:05
|NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.09.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.09.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
29.09.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.09.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.09.25
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nissan Motor Co. Ltd.
|2,05
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX verliert -- Nikkei im Minus - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt pendelt am Mittwoch um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.