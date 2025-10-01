Nissan Motor Aktie

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

Nissan Motor-Performance im Blick 01.10.2025 10:05:26

NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Nissan Motor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TOKIO Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Nissan Motor-Papier an diesem Tag 409,70 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in das Nissan Motor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,408 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2025 auf 363,80 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 879,67 JPY wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,20 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Nissan Motor zuletzt 1,26 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

