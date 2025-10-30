Open Text Aktie

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

30.10.2025

NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Open Text-Investment verdienen können.

Open Text-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Open Text-Papier bei 48,95 CAD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CAD in die Open Text-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,429 Anteilen. Die gehaltenen Open Text-Anteile wären am 29.10.2025 1 086,21 CAD wert, da der Schlussstand 53,17 CAD betrug. Damit wäre die Investition 8,62 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Open Text betrug jüngst 13,52 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

