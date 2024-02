NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das PDF Solutions-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,37 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 44,703 PDF Solutions-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PDF Solutions-Aktie auf 33,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 519,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51,90 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für PDF Solutions eine Börsenbewertung in Höhe von 1,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at