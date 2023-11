NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 3 Jahren eingefahren

Am 07.11.2020 wurden Rambus-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 15,02 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Rambus-Aktie investierten, hätten nun 665,779 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 38 521,97 USD, da sich der Wert eines Rambus-Papiers am 06.11.2023 auf 57,86 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +285,22 Prozent.

Rambus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at