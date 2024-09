NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Snap-On-Investment verdienen können.

Die Snap-On-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Snap-On-Papiers betrug an diesem Tag 219,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,456 Snap-On-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,75 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Papiers am 12.09.2024 auf 277,86 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 26,75 Prozent.

Snap-On wurde am Markt mit 14,57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at