NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steven Madden-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Steven Madden-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Steven Madden-Anteile bei 23,16 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Steven Madden-Aktie investierten, hätten nun 4,318 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Steven Madden-Aktien wären am 28.10.2025 150,76 USD wert, da der Schlussstand 34,92 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,76 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Steven Madden belief sich zuletzt auf 2,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at