NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trustmark von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Trustmark-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25,54 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Trustmark-Aktie investiert hat, hat nun 3,915 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2024 auf 31,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,53 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 21,53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Trustmark eine Marktkapitalisierung von 1,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at