NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 28.10.2020 wurden United Bankshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,11 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hat, hat nun 39,825 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 455,99 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Anteils am 27.10.2025 auf 36,56 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,60 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von United Bankshares bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at