NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in USANA Health Sciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem USANA Health Sciences-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 93,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,069 USANA Health Sciences-Aktien im Depot. Die gehaltenen USANA Health Sciences-Anteile wären am 01.10.2024 39,77 USD wert, da der Schlussstand 37,22 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 39,77 USD, was einer negativen Performance von 60,23 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von USANA Health Sciences bezifferte sich zuletzt auf 721,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at