NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Volvo (A)-Aktie an der Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 88,50 SEK. Bei einem Investment von 1 000 SEK in Volvo (A)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,299 Volvo (A)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 261,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 949,15 SEK wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 194,92 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Volvo (A) betrug jüngst 531,34 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at