NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (B)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Volvo (B)-Papier an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das Volvo (B)-Papier an diesem Tag bei 200,90 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49,776 Anteilen. Die gehaltenen Volvo (B)-Aktien wären am 17.11.2023 11 582,88 SEK wert, da der Schlussstand 232,70 SEK betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,83 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Volvo (B) einen Börsenwert von 472,84 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at