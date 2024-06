NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 127,91 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 7,818 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2024 auf 177,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 384,33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38,43 Prozent vermehrt.

Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,16 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at