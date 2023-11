NASDAQ Composite Index-Titel Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amazon gewesen.

Am 27.11.2013 wurde das Amazon-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amazon-Aktie bei 19,34 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 517,183 Amazon-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76 403,51 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 27.11.2023 auf 147,73 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 664,04 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Amazon einen Börsenwert von 1,52 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at