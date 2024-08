NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem American Superconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,93 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 112,045 American Superconductor-Anteilen. Die gehaltenen American Superconductor-Aktien wären am 23.08.2024 2 384,31 USD wert, da der Schlussstand 21,28 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 138,43 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete American Superconductor eine Marktkapitalisierung von 813,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at