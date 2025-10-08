Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,12 Prozent fester bei 23 043,38 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,281 Prozent auf 22 852,32 Punkte an der Kurstafel, nach 22 788,36 Punkten am Vortag.

Bei 23 045,14 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 845,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,651 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 798,70 Punkte. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 08.07.2025, einen Stand von 20 418,46 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, bei 18 182,92 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 19,51 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 045,14 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Century Aluminum (+ 12,50 Prozent auf 31,60 USD), Richardson Electronics (+ 7,83 Prozent auf 10,61 USD), American Superconductor (+ 7,34) Prozent auf 60,70 USD), Geron (+ 6,98 Prozent auf 1,38 USD) und Innodata (+ 6,55 Prozent auf 93,19 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-9,92 Prozent auf 1,65 USD), inTest (-5,81 Prozent auf 7,46 USD), Amtech Systems (-4,40 Prozent auf 9,77 USD), Microvision (-3,52 Prozent auf 1,37 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,32 Prozent auf 563,86 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 34 014 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,882 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,48 Prozent, die höchste im Index.

