NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AngioDynamics von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem AngioDynamics-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,69 USD. Bei einem AngioDynamics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 150,748 AngioDynamics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen AngioDynamics-Aktien wären am 30.07.2024 9 010,36 USD wert, da der Schlussstand 7,83 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 9 010,36 USD, was einer negativen Performance von 9,90 Prozent entspricht.

Insgesamt war AngioDynamics zuletzt 309,03 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at