NASDAQ Composite Index-Titel Anglo American-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Anglo American von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Anglo American-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Anglo American-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Anglo American-Anteile an diesem Tag bei 23,94 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Anglo American-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 417,711 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2024 gerechnet (22,77 GBP), wäre das Investment nun 9 511,28 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,89 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Anglo American eine Marktkapitalisierung von 28,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at