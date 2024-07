NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Applied Materials gewesen.

Am 18.07.2014 wurde das Applied Materials-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,00 USD. Bei einem Applied Materials-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,478 Applied Materials-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2024 gerechnet (220,07 USD), wäre das Investment nun 9 568,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +856,83 Prozent.

Insgesamt war Applied Materials zuletzt 203,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at