NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Associated Banc-Corp-Aktien gewesen.

Das Associated Banc-Corp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Associated Banc-Corp-Anteile 17,05 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 58,651 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2023 auf 21,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 254,55 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

