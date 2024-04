NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 09.04.2014 wurden Associated Banc-Corp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Associated Banc-Corp-Anteile an diesem Tag bei 17,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,701 Associated Banc-Corp-Anteilen. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Papiere wären am 08.04.2024 122,23 USD wert, da der Schlussstand 21,44 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,23 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 3,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at