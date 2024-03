NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Associated Banc-Corp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Associated Banc-Corp-Papier letztlich bei 17,79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,621 Associated Banc-Corp-Anteilen. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Aktien wären am 18.03.2024 112,65 USD wert, da der Schlussstand 20,04 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 12,65 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Associated Banc-Corp betrug jüngst 3,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at