NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Astro-Med von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Astro-Med-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Astro-Med-Aktie statt. Zum Handelsende standen Astro-Med-Anteile an diesem Tag bei 24,64 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,584 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 626,22 USD, da sich der Wert einer Astro-Med-Aktie am 17.07.2024 auf 15,43 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37,38 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Astro-Med eine Marktkapitalisierung von 111,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at