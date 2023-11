NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 15.11.2013 wurde die Capital City Bank Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,00 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hat, hat nun 8,333 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2023 gerechnet (29,50 USD), wäre das Investment nun 245,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 145,83 Prozent vermehrt.

Capital City Bank Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 483,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at