NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingefahren
Am 30.10.2015 wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,14 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 414,250 CIENA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2025 gerechnet (189,27 USD), wäre die Investition nun 78 405,14 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +684,05 Prozent.
Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 26,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
