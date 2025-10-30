NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CIENA-Investment gewesen.

Am 30.10.2015 wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,14 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 414,250 CIENA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2025 gerechnet (189,27 USD), wäre die Investition nun 78 405,14 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +684,05 Prozent.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 26,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at