NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Columbia Banking System-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Columbia Banking System-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,47 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29,878 Anteilen. Die gehaltenen Columbia Banking System-Papiere wären am 30.10.2023 585,00 USD wert, da der Schlussstand 19,58 USD betrug. Damit wäre die Investition um 41,50 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Columbia Banking System eine Marktkapitalisierung von 4,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at