NASDAQ Composite Index-Titel Cutera-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cutera von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cutera-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cutera-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cutera-Aktie investierten, hätten nun 106,383 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.06.2024 gerechnet (1,79 USD), wäre das Investment nun 190,43 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80,96 Prozent verringert.

Cutera war somit zuletzt am Markt 37,60 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at