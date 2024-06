NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digi International von vor 3 Jahren verdient

Am 28.05.2021 wurde das Digi International-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Digi International-Anteile betrug an diesem Tag 18,96 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 527,426 Digi International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 053,80 USD, da sich der Wert einer Digi International-Aktie am 30.05.2024 auf 24,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +30,54 Prozent.

Digi International war somit zuletzt am Markt 907,95 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at