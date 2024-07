NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group A von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Donegal Group A-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Anteile betrug an diesem Tag 14,51 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 68,918 Donegal Group A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 878,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,20 Prozent.

Donegal Group A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 419,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at