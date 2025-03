NASDAQ-Handel NASDAQ Composite gibt schlussendlich nach

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,64 Prozent schwächer bei 18 350,19 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,404 Prozent auf 18 923,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 847,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 992,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 216,63 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 391,96 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.12.2024, den Wert von 19 480,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 16 274,94 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,83 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 18 216,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 15,00 Prozent auf 2,88 USD), Century Casinos (+ 8,02 Prozent auf 2,83 USD), Elbit Systems (+ 7,59 Prozent auf 334,60 USD), Erie Indemnity (+ 5,05 Prozent auf 449,69 USD) und Donegal Group A (+ 3,89 Prozent auf 18,17 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Cumulus Media A (-23,61 Prozent auf 0,55 USD), Microvision (-13,79 Prozent auf 1,25 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-13,50 Prozent auf 4,87 USD), American Superconductor (-11,89 Prozent auf 20,01 USD) und Cutera (-10,47 Prozent auf 0,32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 88 684 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,495 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

2025 hat die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 10,67 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

