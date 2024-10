NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Donegal Group B-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Donegal Group B-Anteile an diesem Tag bei 21,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,719 Donegal Group B-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,32 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 07.10.2024 auf 12,57 USD belief. Mit einer Performance von -40,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Donegal Group B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 440,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at