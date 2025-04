NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert am Nachmittag im Plus

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,67 Prozent auf 17 280,70 Punkte aufwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 17 182,11 Zählern und damit 0,094 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 166,04 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 404,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 110,72 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 7,65 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18 271,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19 954,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 611,76 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 gab der Index bereits um 10,37 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit NetGear (+ 9,05 Prozent auf 24,46 USD), VeriSign (+ 8,27 Prozent auf 273,48 USD), Nektar Therapeutics (+ 7,68 Prozent auf 0,80 USD), Donegal Group B (+ 7,51 Prozent auf 17,75 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,03 Prozent auf 2,74 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Erie Indemnity (-11,54 Prozent auf 361,57 USD), Cumulus Media A (-11,50 Prozent auf 0,18 USD), Forward Air (-8,28 Prozent auf 14,84 USD), Intel (-7,47 Prozent auf 19,89 USD) und Old Dominion Freight Line (-7,38 Prozent auf 147,17 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 315 681 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,754 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at