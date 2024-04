NASDAQ Composite Index-Titel Emmis Communications A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmis Communications A von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Emmis Communications A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NASO feiertags-bedingt kein Handel mit Emmis Communications A-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Emmis Communications A-Papier 11,63 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Emmis Communications A-Aktie investierten, hätten nun 86,009 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 414,57 USD, da sich der Wert eines Emmis Communications A-Papiers am 17.04.2024 auf 4,82 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,54 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at